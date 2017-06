LONDRES — La première ministre britannique sortante Theresa May a confirmé vendredi qu’elle a l’intention de demeurer en poste avec l’appui du Parti unioniste démocrate (DUP), au lendemain d’une raclée électorale qui a coûté sa majorité parlementaire à son Parti conservateur.

Mme May est allée rencontrer la reine Élisabeth II vendredi midi pour lui demander la permission de former un nouveau gouvernement.

Après le dépouillement de 649 des 650 sièges en jeu, les conservateurs comptaient 318 élus, soit nettement moins que les 326 requis pour une majorité et que les 330 dont ils disposaient quand Mme May a décidé d’appeler les électeurs aux urnes trois ans plus tôt que prévu.

Le Parti travailliste de Jeremy Corbyn récoltait 261 sièges, contre 35 pour les indépendantistes écossais, 12 pour les libéraux démocrates et dix pour le DUP.

Le Parti national écossais perd ainsi une vingtaine de sièges, ce qui signifie vraisemblablement qu’aucun nouveau référendum sur l’indépendance ne sera organisé à court terme.

Le Parti vert a fait élire un candidat, mais le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) a fait chou blanc et son leader Paul Nuttall a immédiatement remis sa démission.

Ce revers électoral ajoute une dose importante d’incertitude aux négociations du Brexit qui doivent débuter dans dix jours. Le DUP, qui représente l’Irlande du Nord, est en faveur d’un «Brexit doux», contrairement au «Brexit dur» proposé par Mme May, et sa chef Arlene Foster risque d’exiger des concessions en ce sens pour appuyer les conservateurs. L’Irlande du Nord a voté en faveur d’un divorce avec l’UE lors du référendum de juin 2016.

Les appels à la démission de Mme May se multipliaient vendredi et plusieurs croient que ses jours sont comptés.

La livre sterling s’est effondrée, perdant 3 cents US face au dollar américain.