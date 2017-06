WASHINGTON — Le président des États-Unis, Donald Trump, a finalement réagi vendredi matin au témoignage explosif de James Comey, l’ancien patron de la police fédérale américaine, devant le comité sénatorial du renseignement.

Après avoir observé un silence inhabituel pendant que M. Comey accusait, jeudi, son administration d’avoir «menti», M. Trump a lancé sur Twitter vendredi matin que le témoignage de M. Comey lui donne «totalement et entièrement raison».

Il ajoute ensuite: «Wow, Comey a fait couler des informations».

M. Trump doit rencontrer les médias au cours des prochaines heures, dans le cadre d’une conférence de presse avec le président roumain Klaus Iohannis.

Prenant la parole publiquement pour la première fois depuis son congédiement, M. Comey a décrit jeudi des mois de méfiance entre le président et lui, affirmant que M. Trump l’a remercié pour modifier le cours d’une enquête sur une possible collusion entre le Kremlin et le camp Trump pendant la dernière campagne présidentielle.

M. Comey a aussi révélé qu’il a orchestré la fuite dans les médias d’informations concernant ses échanges privés avec le président, dans le l’espoir de faire avancer l’enquête.

