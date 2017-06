MOSSOUL, Irak — Les armes lourdes utilisées par l’armée irakienne et les forces appuyées par la coalition américaine pour chasser Daech (le groupe armé État islamique) de Mossoul ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils, ont dénoncé vendredi plusieurs organisations de défense des droits de la personne.

Des munitions lourdes, comme des bombes à vecteurs aériens de 227 kilos, causent des dommages démesurés et disproportionnés parmi les civils, ce que le droit international interdit, ont expliqué des groupes comme Human Rights Watch et Amnistie internationale.

Leur rapport conjoint dévoilé jeudi évoque aussi l’utilisation de batteries d’artillerie, comme des mortiers lourds ou des lance-roquettes artisanaux imprécis et aveugles.

Les forces irakiennes tentent de nettoyer les dernières poches de résistance de Daech dans la Vieille ville de Mossoul, au terme d’une campagne lancée en octobre. Leurs progrès sont ralentis par des rues étroites et une forte densité de population.

Jusqu’à 180 000 civils demeurent coincés dans les quelque quatre kilomètres carrés encore contrôlés par Daech, ce qui rend problématique l’utilisation d’armes aussi puissantes et aussi imprécises. Daech n’hésite pas non plus à utiliser les civils comme boucliers humains et à avoir recours à la force pour les empêcher de fuir.

Certains des secteurs de Mossoul-Ouest qui ont été repris aux djihadistes ont été réduits en ruines. Les frappes aériennes et les bombardements ont parfois anéanti des familles entières.

Des analystes militaires expliquent que les forces irakiennes et de la coalition utilisent de telles armes pour minimiser leurs propres pertes. Un groupe britannique croit que tout près de 4000 civils ont été tués par les seules frappes aériennes de la coalition américaine depuis le début de la campagne pour reprendre Mossoul.

Par ailleurs, au moins 21 personnes ont été tuées vendredi quand un kamikaze s’est fait exploser dans un marché du village de Musayyib, au sud de Bagdad. Une trentaine de personnes ont aussi été blessées.