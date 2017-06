MOGADISCIO, Somalie — Au moins 14 personnes ont été tuées vendredi en Somalie quand des soldats ont essayé de voler une aide alimentaire destinée aux déplacés.

D’autres soldats chargés de la protection de cette aide ont alors ouvert le feu contre leurs collègues dans la ville de Baidoa, dans le sud-ouest du pays

Au moins 20 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, selon un dirigeant de l’hôpital de Baidoa. Les victimes sont principalement des civils.

La Somalie, le Nigéria, le Soudan du Sud et le Yémen sont les quatre pays menacés par la famine pour lesquels l’ONU a demandé une aide de 4,4 milliards $ US. L’ONU explique que ces quatre pays constituent ensemble la pire catastrophe humanitaire de la planète en plus de 70 ans.

Des dizaines de milliers de personnes fuient vers Baidoa et d’autres villes somaliennes à la recherche de nourriture et d’aide, submergeant complètement les organisations caritatives. Plus de 500 000 personnes ont été déplacées à travers le pays.

Baidoa accueille maintenant quelque 142 000 déplacés, soit une des plus importantes populations du genre à travers le monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations. La majorité des déplacés qui ont trouvé refuge à Baidoa sont des enfants et des adolescents.

Le groupe djihadiste Al-Shabbaab empêche la distribution de toute aide humanitaire dans les régions qu’il contrôle en Somalie, forçant la population à se déplacer pour survivre.

Al-Shabbaab est devenu l’an dernier le groupe islamiste le plus meurtrier d’Afrique, avec quelque 4200 personnes tuées en 2016.