MOSCOU — Le parlement russe a octroyé vendredi son accord préliminaire à la destruction d’immeubles d’habitation soviétiques et à la relocalisation de 1,6 million d’habitants de Moscou.

Des centaines de personnes ont manifesté bruyamment contre ce projet à l’extérieur du parlement, au moment du vote.

Le projet de loi permettrait à la mairie de Moscou de raser des quartiers entiers.

Plusieurs Moscovites croient que ce plan de réaménagement, qui pourrait être le plus ambitieux de tout le pays, n’est qu’un prétexte pour les évincer de leurs quartiers et les reloger dans des tours en banlieue de la capitale. La mairie réplique que les immeubles soviétiques tombent en ruines et que leur entretien est trop coûteux.

Des milliers de personnes avaient manifesté contre le projet le mois dernier, dans le cadre de ce qui avait été décrit comme la plus importante manifestation non politique organisée à Moscou depuis plusieurs années.

Plusieurs personnes ont été arrêtées vendredi.

Le projet de loi sera soumis à une troisième lecture la semaine prochaine, et il devra alors être approuvé ou rejeté. Aucune modification n’est possible. La majorité pro-Kremlin à la Douma a déjà rejeté des amendements proposés par l’opposition, notamment pour augmenter les dédommagements accordés à ceux qui seront évincés.