NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Trump n’a pas mal épelé «COVFEFE» — en tant que président, c’est lui qui décide

EN FAIT: Le texte mis en ligne par uspoln.com cite, correctement, le porte-parole de la Maison-Blanche, qui déclare que le président Donald Trump «et un cercle restreint de gens» connaissent le sens du mot, qui ne serait qu’une faute de frappe dans un gazouillis. Le site attribue ensuite d’autres citations, inventées, à Sean Spicer, notamment que M. Trump peut décider «en tant que président» de l’épellation de mots en anglais.

—————

FAUX: Des gens injectent du sang contaminé par le VIH dans des bananes

EN FAIT: Plusieurs fausses histoires faisant état de bananes vendues par Walmart et contaminées par du sang infecté au VIH ont circulé en ligne depuis quelques semaines, dont certaines qui montraient des bananes présentant des traces rouges. Une porte-parole de Walmart a dit à l’Associated Press que le géant n’a jamais entendu parler de maladies, dont le VIH, causées par ses bananes. Walmart dit que les traces rouges sont l’effet du mokillo, une croissance bactérienne naturelle et inoffensive.

—————

FAUX: Une femme accouche de 11 garçons sans césarienne

EN FAIT: Le texte mis en ligne par le site Universe of Nature prétend qu’une femme a accouché de 11 garçons, sans césarienne, à l’Hôpital Riley pour enfants d’Indianapolis. Une porte-parole de l’établissement dit toutefois qu’aucune femme n’y a jamais accouché de 11 bébés d’un seul coup et que le médecin cité n’y travaille pas. Une histoire similaire circule en ligne depuis plusieurs années.

—————

FAUX: Deux employés admettent avoir mélangé de la chair humaine à du thon en boîte

EN FAIT: Un employé a effectivement été tué lors d’un accident de travail survenu dans une usine de la firme Bumble Bee en Californie, en 2012. Le géant a ensuite acquitté une amende de 6 millions $ US. Ce décès n’a toutefois entraîné aucun rappel des produits de Bumble Bee, malgré ce qu’affirment plusieurs sites web.