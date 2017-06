LONDRES — Les deux hauts conseillers de la première ministre du Royaume-Uni Theresa May ont démissionné samedi, encaissant une partie du blâme quant à une élection qui s’est soldée par un désastre pour le Parti conservateur.

Un tel dénouement électoral complexifie en outre la donne pour le pourparlers de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Brexit, et pourrait potentiellement porter un coup fatal au leadership de Mme May.

Les chefs de cabinet Nick Timothy et Fiona Hill faisaient partie de la garde rapprochée de la première ministre britannique et ils ont été pointés du doigt par bien des conservateurs pour expliquer la campagne électorale terne et la plateforme électorale impopulaire du parti.

Dans une déclaration écrite publiée sur le site web ConservativeHome, M. Timothy reconnaît que l’équipe de campagne de Mme May a échoué à communiquer «le plan positif de Mme May pour l’avenir» et a n’a pas été à l’affût des signes avant-coureurs d’un soutien grandissant des électeurs au Parti travailliste.

Katie Perrior, qui avait quitté son poste de chef des communications pour Mme May en avril, a affirmé que M. Timothy et Mme Hill ont été de «grands combattants dans les rues, mais de piètres leaders politiques».

Certains conservateurs influents avaient fait de la démission des deux chefs de cabinet une condition au maintien de leur appui à la première ministre May.

Cette dernière s’est engagée à demeurer première ministre en dépit de la perte de nombreux sièges par sa formation politique. Les conservateurs ont mis la main sur 318 sièges, soit huit de moins que les 326 requis pour détenir une majorité absolue. Le principal parti d’opposition, le Parti travailliste, en a quant à lui remporté 262.