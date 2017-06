ISTAMBOUL — Un tribunal en Turquie a formellement arrêté le responsable d’Amnistie Internationale dans ce pays alors qu’il est en attente d’un procès puisqu’accusé de faire partie d’une organisation terroriste, a rapporté l’agence de presse Anadolu, samedi. Les groupes de défense des droits de la personne ont qualifié l’arrestation de «parodie de justice».

Taner Kiliç a été arrêté dans la province d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, de même que cinq procureurs. Tous sont accusés d’avoir utilisé l’application mobile de cryptage ByLock.

M. Kiliç a été placé en détention mardi et ensuite arrêté vendredi.

ByLock est un logiciel prétendument utilisé par le réseau mené par l’imam Fettulah Gullen, établi aux États-Unis, lequel la Turquie tient responsable d’avoir orchestré la tentative de coup d’État survenue l’été dernier.

Amnistie Internationale estime que l’arrestation de M. Kiliç est «une injustice dévastatrice» et a appelé à sa libération.

Selon des groupes de défense des droits de la personne, les autorités turques soutiennent que l’application ByLock a été trouvée sur le cellulaire du responsable d’Amnistie International en 2014.

M. Kiliç dément toutefois avoir téléchargé l’application en question.

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muiznieks, a fait part de sa consternation quant à la situation, appelant à la libération de M. Kiliç en l’absence d’éléments de preuve crédibles pour soutenir les accusations qui pèsent contre lui.

Sa détention fait partie d’une «tendance inquiétante actuelle (à porter) des actions judiciaires qui ciblent les défenseurs des droits de la personne et un éventail de plus en plus vaste d’autres acteurs de la société civile», a ajouté M. Muiznieks.

«Le fait que le président d’Amnistie internationale Turquie a été pris dans les rets de la purge consécutive au coup d’État manqué prouve une fois de plus l’ampleur et le caractère arbitraire de cette répression, a fait valoir le secrétaire général d’Amnistie Internationale, Salil Shetty, mardi, dans un communiqué. Taner Kiliç défend depuis longtemps les types de libertés mêmes que les autorités turques sont actuellement en train de bafouer.»