LONDRES — Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, nie vouloir renverser la première ministre Theresa May, dont la mainmise sur le pouvoir demeurait précaire, dimanche, alors qu’elle tentait de conclure une entente avec un petit parti nord-irlandais pour renforcer son gouvernement minoritaire.

L’ex-ministre des Finances George Osborne, qui avait été remercié par Mme May, l’a qualifiée de «morte ambulante». Le chef de l’opposition, Jeremy Corbyn, s’est pour sa part dit prêt pour de nouvelles élections.

Boris Johnson, l’ancien maire de Londres et un des politiciens les plus populaires dans les rangs conservateurs, a démenti sur Twitter un article laissant entendre qu’il briguerait le poste de premier ministre. Il a réitéré son appui à Theresa May et lancé un appel à «reprendre le travail».

Les élections de jeudi se sont soldées par un désastre pour les conservateurs, qui ont perdu leur majorité en chambre. Mme May avait appelé les Britanniques aux urnes dans l’espoir d’obtenir un mandat fort pour négocier la sortie de l’Union européenne. À une semaine du début des pourparlers, son parti se trouve à huit sièges de la majorité.

Certains conservateurs appuient leur chef par souci de stabilité, mais peu la voient à la tête du parti pour encore longtemps. En entrevue avec Sky News, l’élue Anna Soubry a décrit sa position comme «intenable».

Samedi, le bureau de Mme May disait poursuivre les discussions avec le Parti unioniste démocrate (DUP) de l’Irlande du Nord pour qu’il se range derrière le gouvernement lors des moments clés comme les votes de confiance ou l’adoption de budgets. Un éventuel accord n’instaurerait toutefois pas une coalition ou un pacte plus vaste.

Certains membres progressistes de la formation de Mme May se montrent réticents à une telle alliance avec les ultraconservateurs, notamment parce que le DUP s’oppose à l’avortement et au mariage de même sexe.

L’entente pourrait également ébranler l’équilibre entre les partis loyalistes et nationalistes d’Irlande du Nord. Dimanche, la première ministre irlandaise, Enda Kenny, a soulevé son inquiétude pour l’accord du Vendredi saint de 1998, qui avait mis fin à des décennies de violence.