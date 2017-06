DUBAI, Émirats arabes unis — Le Qatar a engagé l’ancien procureur général des États-Unis pour analyser ses efforts de lutte contre le financement terroriste — un enjeu au coeur de la crise diplomatique qui a éclaté dans le golfe Persique plus tôt cette semaine.

La firme de John Ashcroft, qui était à la tête du département américain de la Justice sous George W. Bush, a reçu 2,5 M$ US pour «évaluer, vérifier et si nécessaire, renforcer» la conformité du Qatar.

M. Ashcroft occupait le poste de procureur général durant les attentats du 11 septembre 2001 et qui avait ensuite contribué à l’adoption de la loi antiterroriste «Patriot Act». Le Qatar semble ainsi vouloir apaiser l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis qui ont rompu leurs relations avec la péninsule. Toutes les voies de transport aérien, maritime et terrestre avec ces pays voisins ont été coupées cette semaine, tandis que le Qatar dépend des importations de nourriture.

Le Qatar, qui doit accueillir la Coupe du monde de football en 2022, nie appuyer des organisations terroristes, mais les allégations selon lesquelles il soutient certains extrémistes sunnites persistent.

La somme de 2,5 M$ US versée à la firme de M. Ashcroft laisse transparaître l’urgence ressentie par les autorités qatariotes de se faire entendre à Washington. Le président américain, Donald Trump, a souvent accusé le Qatar d’être un bailleur de fonds du terrorisme, mais son secrétaire d’État, Rex Tillerson, envoie un tout autre message et invite au dialogue.