KINSHASA, République démocratique du Congo — Des hommes armés ont attaqué une prison de Beni, une ville de l’est de la République démocratique du Congo, et ont tué 11 personnes, en plus d’avoir contribué à libérer plus de 900 détenus, selon un représentant du gouvernement.

Huit gardiens de prison font partie des 11 victimes, selon le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku.

Environ 30 prisonniers sont restés dans la prison de Kambayi dans la foulée de l’attaque, a indiqué le gouverneur.

Un couvre-feu a été décrété à Beni et à Butembo, une ville située à proximité. Seules l’armée et la police peuvent circuler dans les rues pour «reprendre le contrôle contre l’ennemi», a indiqué M. Paluku.

Les responsables de l’attaque n’étaient pas encore connus, mais les rebelles des Forces démocratiques alliées (ou ADF) sont emprisonnés dans cet établissement et le groupe avait menacé de s’en prendre à la prison pour les libérer.

Le groupe ADF a été fondé en Ouganda, un pays voisin, dans les années 1990 et il est maintenant établi en République démocratique du Congo, où il a intensifié ses attaques.

Le groupe rebelle a tué plus de 1000 personnes dans l’est du Congo depuis le mois d’octobre 2014.

En mars, une cour congolaise avait condamné à mort neuf rebelles de l’ADF reconnus coupables de crime contre l’humanité, de terrorisme et de participation à une rébellion dans le cadre d’un effort accru pour que le groupe soit tenu responsable de ses attaques à Beni et dans les villes environnantes.

Plusieurs groupes armés s’affrontent dans la province riche en minéraux.

L’attaque de dimanche fait suite à plusieurs autres menées contre des postes de police et des prisons dans le dernier mois.

Samedi, la police congolaise annonçait que des hommes s’en étaient pris à une station de police à Kinshasa, tuant au moins deux personnes.

En mai, les membres d’une secte chrétienne avaient fait irruption dans une prison de Kinshasa pour libérer notamment leurs dirigeants. Selon des témoins, des milliers de prisonniers s’étaient échappés.