MOSCOU — L’opposant russe Alexeï Navalny a été arrêté avant la tenue de manifestations organisées à son appel à travers le pays, a annoncé lundi sa femme.

Yulia Navalny a expliqué sur Twitter que son mari a été arrêté près de chez lui, à Moscou, une trentaine de minutes avant le début de la manifestation dans cette ville. La police n’a encore émis aucun commentaire.

Les dirigeants de Moscou avaient accepté que la manifestation ait lieu à un endroit spécifique, mais M. Navalny a plutôt demandé qu’elle soit déplacée vers la rue Tverskaïa, qui compte parmi les principales artères de la capitale. Il a expliqué que les entrepreneurs engagés pour ériger une scène à l’endroit convenu ont été incapables de travailler, apparemment en raison des pressions des responsables.

La rue Tverskaïa portait le nom de rue Gorky à l’époque soviétique. Elle était fermée à la circulation lundi en raison des célébrations du Jour de la Russie, un jour férié, et les dirigeants ont prévenu que «tout geste provocateur de la part des manifestants sera considéré comme une menace à la sécurité publique et immédiatement réprimé».

Un responsable régional de la sécurité a déclaré sur les ondes de la radio locale que la police n’interférera pas avec les manifestants — à condition que ceux-ci ne scandent pas de slogans et n’agitent pas d’écriteaux.

Plus d’un millier de personnes avaient été arrêtées lors d’une manifestation similaire le 26 mars.

Le site web de M. Navalny indique que des manifestations avaient lieu lundi dans une poignée de villes de l’est reculé du pays, notamment les grands ports de Vladivostok et de Khabarovsk, sur le Pacifique, et dans la ville sibérienne de Barnaul. Des photos montrent des centaines de personnes participant aux manifestations.

Onze personnes ont été arrêtées à Vladivostok, selon un site internet qui surveille la répression politique.

Alexeï Navalny est le dissident le plus connu de Russie. Il s’attaque surtout à la corruption des dirigeants et a annoncé sa candidature à la présidence en 2018. Son utilisation rusée et intelligente des médias sociaux lui a attiré des hordes de partisans.