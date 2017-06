NEW DELHI — La rougeole a été éradiquée au Bhoutan et aux Maldives, a annoncé mardi l’Organisation mondiale de la Santé.

Ces deux pays deviennent les premiers de leur région à avoir éradiqué cette maladie hautement contagieuse.

Aucun cas indigène de rougeole n’a été rapporté aux Maldives depuis 2009 et au Bhoutan depuis 2012, selon l’OMS.

Les deux pays avaient lancé de vastes campagnes de vaccination il y a environ 40 ans, avec une stratégie de vaccination systématique des populations les plus à risque.

Le directeur régional de l’OMS en Asie du Sud-Est a souligné la volonté politique, la détermination des travailleurs de la santé, et la collaboration des partenaires à tous les niveaux.

L’OMS souhaite éradiquer la rougeole d’ici 2020 dans les 11 pays qu’elle regroupe dans la région d’Asie du Sud-Est.

Les programmes de vaccination mis en place dans ces 11 pays ont permis d’éviter 620 000 décès dus à la rougeole seulement depuis 2016, selon l’OMS.

L’éradication de la rougeole a été annoncée en Amérique du Nord et du Sud l’an dernier, mais une éclosion a ensuite été rapportée au Minnesota.

La rougeole est une maladie virale qui peut causer une pneumonie, une inflammation du cerveau et même la mort. Elle est surtout dangereuse pour les enfants et se propage par la toux et les éternuements.