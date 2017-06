BRUXELLES — Le ton monte entre l’Union européenne, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque — trois pays qui refusent d’accueillir leur part des dizaines de milliers de réfugiés arrivés en Europe.

L’UE a prévenu ces trois pays, mardi, qu’ils ont 24 heures pour changer d’avis, faute de quoi ils s’exposeront à des représailles judiciaires.

La Commission européenne assure avoir multiplié les représentations auprès des trois pays pour les convaincre d’intégrer leur part des réfugiés, en vertu du plan de relocalisation accepté par les membres de l’UE il y a deux ans.

Ce plan prévoit le partage sur deux ans, parmi les membres de l’UE, de quelque 160 000 réfugiés entassés en Grèce et en Italie. Il a été adopté en septembre 2015, mais trois mois avant l’échéance de septembre 2017, ce sont seulement 21 000 réfugiés qui ont été déplacés.

La Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la République tchèque avaient voté contre le projet. La Hongrie et la Slovaquie avaient précédemment entamé leurs propres procédures judiciaires contre l’UE.

Le commissaire européen aux Migrations et Affaires intérieures, Dimítris Avramópoulos, a dit que la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont jusqu’à mercredi pour changer d’idée.

La Pologne a rapidement répliqué qu’elle est prête à défendre sa position devant la Cour de justice.

M. Avramópoulos a salué les engagements de l’Autriche et de la Slovaquie à faire plus. Mais en date du 9 juin, la Slovaquie avait accueilli 16 réfugiés, et l’Autriche aucun.