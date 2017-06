BEYROUTH — Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a réclamé mardi un meilleur accès à la province de Raqqa, dans le nord de la Syrie, où près d’un million de personnes ont besoin d’assistance.

Les forces menées par les Kurdes ont attaqué la capitale de la province, aussi appelée Raqqa, la semaine dernière, espérant parvenir à en chasser les combattants de Daech (le groupe armé État islamique) avec l’appui de la coalition de forces aériennes bénéficiant du soutien des États-Unis.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) soutient que Daech a mené des contre-attaques dans l’un des quartiers dans lesquels les Forces démocratiques syriennes (FDS) progressent.

Les FDS disent aider les personnes qui se trouvent dans la capitale de facto de Daech à être en sécurité dans au moins quatre quartiers libérés des extrémistes.

La bataille pour la reprise des alentours de la ville de Raqqa se poursuit depuis des mois et le HCR estime que 100 000 personnes ont été déplacées en mai seulement.

Un porte-parole du HRC, Andrej Mahecic, a dit que les restrictions aux déplacements dans la région de Raqqa avaient rendu les opérations humanitaires «coûteuses et complexes» dans cette zone.

Ce dernier a expliqué que toutes les routes de la région ont été bloquées par d’autres groupes impliqués dans la guerre en Syrie qui sont hostiles à la coalition menée par les États-Unis. L’agence d’aide aux réfugiés doit donc s’en remettre aux voies aériennes pour intervenir, a précisé M. Mahecic.

«Les ressources sont extrêmement nécessaires, a-t-il dit. Le financement ne suit pas (l’ampleur des) besoins sur le terrain.»

Le groupe civil «Raqqa is Being Slaughtered Silently» (Raqqa est massacrée en silence) a indiqué que les denrées alimentaires et les médicaments pourraient bientôt manquer dans la ville.

L’organisation Humans Rights Watch a de son côté appelé la coalition aérienne internationale à faire de la protection des civils une priorité dans le cadre de la reprise de Raqqa.