Gigantesque brasier dans l’ouest de Londres

Les pompiers combattent un important incendie qui s’est déclaré dans un bâtiment de Londres dans la nuit de mardi à mercredi. Pas moins de 200 pompiers et 45 camions ont été appelés sur les lieux.

Le bâtiment en question est la Grenfell Tower, située dans l’est de la capitale britannique. Il s’agit d’un édifice de 27 étages situé dans le secteur de North Kensington. Selon le quotidien The Guardian, 120 logements s’y trouvent.

La brigade d’incendie a indiqué que le feu s’étendait du deuxième au dernier étage du bâtiment. La Metropolitan Police a quant à elle précisé que de nombreuses personnes étaient traitées pour plusieurs types de blessures. Les ambulanciers ont été appelés sur les lieux peu avant 1h30 du matin.

«Les pompiers travaillent dans des conditions très difficiles afin de combattre les flammes, a fait savoir sur Facebook l’assistant-commissaire de la London Fire Brigade, Dan Daly. C’est un incident très sérieux.» Le service d’incendie ne connaît toujours pas la cause du sinistre.

Le maire de Londres, Sadiq Kahn, a qualifié le feu «d’incident majeur» sur Twitter mercredi matin.

Les policiers continuaient d’évacuer les résidents, trois heures après le début du brasier. Il n’était pas encore précisé si des personnes étaient coincées à l’intérieur de l’édifice. «Notre priorité est d’évaluer l’ampleur des blessures et de s’assurer que ceux qui nécessitent les soins les plus importants soient traités en premier et transportés à l’hôpital», a déclaré le directeur adjoint du Service ambulancier de Londres, Stuart Crighton.

Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux permettent de constater l’ampleur du brasier.