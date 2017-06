LONDRES — Au moins 200 pompiers tentaient d’éteindre, dans la nuit de mardi à mercredi, un immense incendie qui faisait rage dans une tour d’habitation de Londres.

Le bâtiment qui était la proie des flammes compte 27 étages. Il s’agit de la tour Greenfell située dans le quartier Kensington Nord, dans l’ouest de la ville.

Selon le service des incendies de Londres, les flammes sévissaient du deuxième au dernier étage.

Les services ambulanciers de la ville ont déclaré avoir dépêché 20 équipes sur les lieux.

De son côté, la police métropolitaine a indiqué que des personnes étaient soignées pour différents types de blessures.

Les policiers continuaient d’évacuer les résidants, trois heures après le début du brasier. Il n’était pas encore précisé si des personnes étaient coincées à l’intérieur de l’édifice.

«Notre priorité est d’évaluer l’ampleur des blessures et de s’assurer que ceux qui nécessitent les soins les plus importants soient traités en premier et transportés à l’hôpital», a déclaré le directeur adjoint du Service ambulancier de Londres, Stuart Crighton.

La cause de l’incendie était toujours inconnue.

Un représentant du service des incendies a affirmé qu’il s’agissait d’un feu très grave et que les pompiers travaillaient dans des conditions difficiles.