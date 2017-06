DACCA, Bangladesh — Le bilan des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes qui ont ravagé le Bangladesh s’élève maintenant à 140 morts.

Des villageois ont aidé les pompiers et les soldats à dégager des routes bloquées par des arbres et d’autres débris pour permettre aux secouristes de circuler.

Un porte-parole militaire a toutefois dit que l’équipement lourd demeure incapable de rejoindre les régions les plus reculées. Les routes sont si bloquées que des navettes rapides doivent s’y rendre par la mer.

Le bilan a doublé au cours des dernières heures et les responsables refusent de dire si d’autres sinistrés manquent à l’appel. On ne sait pas non plus combien de villageois se sont réfugiés dans les abris d’urgence ouverts par le gouvernement.

Le service de téléphonie cellulaire et l’alimentation électrique ont été interrompus dans la région, ce qui ralentit la circulation de l’information.

Une villageoise a raconté avoir survécu à une coulée de boue qui a emporté ses trois enfants.

Quatre soldats ont été tués mardi quand une coulée de boue a déferlé sur la route qu’ils tentaient de dégager dans le district reculé de Rangamati. Les responsables font état de 103 morts et 5000 maisons endommagées ou détruites à cet endroit.

On rapporte aussi 28 morts dans le district côtier de Chittagong, six à Bandarban, deux à Cox’s Bazar et un à Khagracchari.

Le Bangladesh est très vulnérable aux catastrophes naturelles comme les cyclones, les inondations et les glissements de terrain. Plusieurs habitants choisissent de s’installer à flanc de montagne, en dépit des avertissements du gouvernement.