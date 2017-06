EATONTON, Ga. — Une chasse à l’homme se poursuivait mercredi pour retrouver deux détenus qui ont tué deux gardiens avant de s’évader d’un autobus carcéral en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis.

Une récompense de 70 000 $ US est maintenant offerte pour toute information menant à la capture de Donnie Russell Rowe et Ricky Dubose. La police a prévenu que les deux forcenés sont «dangereux au-delà de toute description».

L’attaque s’est produite mardi matin vers 5 h 45, heure locale, au moment où une trentaine de prisonniers étaient transférés entre deux établissements. Les deux suspects ont réussi à neutraliser les deux gardes et à s’emparer de leurs armes. L’un d’eux a ensuite abattu les gardiens.

Un témoin a vu les deux forcenés s’enfuir à bord d’une voiture verte qu’ils ont volée à la pointe de leurs armes.

Un peu plus tard mardi, les deux hommes se sont introduits par effraction dans une résidence de la ville de Madison, environ 40 kilomètres plus loin, où ils ont volé des vêtements et de la nourriture. Deux individus correspondant à leur description ont ensuite été aperçus dans un magasin du dollar à environ un kilomètre de là.

Les autorités n’arrivent pas à comprendre comment Rowe et Dubose ont pu s’en prendre aux gardes à bord de l’autobus, qui comporte une «cage» verrouillée dans laquelle sont placés les détenus.

Les deux hommes étaient incarcérés pour des vols à main armée et d’autres crimes. L’un d’eux était en prison depuis juin 2002 et l’autre depuis juillet 2015.