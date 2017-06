MOGADISCIO, Somalie — Des tireurs détenaient un nombre indéterminé de personnes captives à l’intérieur d’un populaire restaurant de la capitale somalienne, mercredi soir, dans la foulée d’une attaque qui a commencé par la détonation d’une voiture piégée, faisant au moins 14 morts et plusieurs blessés, dont des ressortissants étrangers.

Le groupe extrémiste Al-Shabab a revendiqué l’attaque.

La plupart des victimes étaient de jeunes hommes qui entraient dans le restaurant Pizza House de Mogadiscio quand le véhicule a explosé, a dit le capitaine Mohamed Hussein. Au moins 14 personnes ont été tuées, notamment un Syrien.

Des coups de feu ont ensuite été entendus à l’intérieur du restaurant, a ajouté M. Hussein. Deux assaillants ont été abattus et dix otages ont été secourus, mais les autorités croient que cinq autres hommes armés sont retranchés dans le restaurant, où ils ont coupé l’électricité pour compliquer l’intervention des forces de l’ordre, selon le capitaine Hussein.

Les assaillants «étaient vêtus d’uniformes militaires» et ont forcé les personnes qui fuyaient à retourner à l’intérieur, a raconté un témoin à l’Associated Press.

La déflagration a détruit une vaste portion de la façade du restaurant et a déclenché un incendie.

Bien que le groupe Al-Shabab ait revendiqué l’attaque perpétrée dans la nuit de mercredi contre un restaurant avoisinant, Posh Treats, les autorités ont de leur côté affirmé que c’est plutôt l’établissement Pizza House qui a été ciblé.

Posh Treats, un restaurant fréquenté par l’élite de Mogadiscio, a aussi été endommagé par l’explosion.

Les forces de sécurité ont indiqué avoir secouru des employés du Posh Treats alors que l’attaque se poursuivait, selon M. Hussein.

Al-Shabab est devenu l’an dernier le groupe islamiste extrémiste le plus meurtrier en Afrique, ayant tué plus de 4200 personnes, selon l’Africa Center for Strategic Studies établi à Washington.

Le groupe extrémiste fait face à une nouvelle offensive militaire des États-Unis, après que le président américain Donald Trump eut approuvé le renforcement des opérations contre Al-Shabab, notamment des frappes aériennes.

Dimanche, des représentants de l’armée américaine en Afrique ont indiqué avoir mené une frappe aérienne dans le sud de la Somalie, laquelle aurait tué huit extrémistes qui se trouvaient dans un poste de commandement et dans un camp logistique.

Également mercredi, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l’unanimité une résolution prolongeant la mission de l’ONU dans ce pays de la corne de l’Afrique jusqu’à la fin de mars 2018.