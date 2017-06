MOGADISCIO, Somalie — Les forces de l’ordre somaliennes ont mis fin jeudi matin au siège d’un restaurant populaire de la capitale, au terme d’une attaque qui a fait au moins 17 morts et qui a été revendiquée par le groupe djihadiste Al-Shaabbab.

Des soldats ont encerclé le restaurant et utilisé des mitrailleuses montées sur des véhicules pour neutraliser les militants. Ils sont ensuite entrés au rez-de-chaussée pendant que les islamistes leur tiraient dessus depuis l’étage.

Les cinq djihadistes ont été tués et les soldats ont repris le contrôle du restaurant à l’aube, a dit un porte-parole de la police somalienne, le capitaine Mohamed Hussein.

Des survivants ont raconté s’être cachés sous des tables ou derrière des rideaux pendant que les islamistes tiraient partout et cherchaient des clients de salle en salle.

L’attaque a commencé par la détonation d’une voiture piégée. La plupart des victimes étaient de jeunes hommes qui entraient dans le restaurant Pizza House quand le véhicule a explosé.

Un porte-parole des ambulanciers de Mogadiscio a révélé jeudi que 17 corps ont été récupérés et 26 blessés soignés.

Les assaillants «étaient vêtus d’uniformes militaires» et ont forcé les personnes qui fuyaient à retourner à l’intérieur, selon des témoins.

Al-Shabbaab est devenu l’an dernier le groupe islamiste extrémiste le plus meurtrier en Afrique, ayant tué plus de 4200 personnes, selon l’Africa Center for Strategic Studies établi à Washington.

Le groupe extrémiste fait face à une nouvelle offensive militaire des États-Unis, après que le président américain Donald Trump eut approuvé le renforcement des opérations contre Al-Shabbaab, notamment des frappes aériennes.