LONDRES — Le bilan de l’incendie qui a ravagé une tour d’habitation de Londres dans la nuit de mardi à mercredi s’élève maintenant à 17 morts.

Des familles entières manquent à l’appel et le bilan s’alourdira certainement.

Les flammes ont éclaté dans la tour Grenfell, dont les 120 logements abritaient quelque 600 personnes, en pleine nuit, au moment où la plupart des résidants étaient vraisemblablement endormis chez eux. La commissaire des pompiers de Londres, Dany Cotton, a admis qu’il serait miraculeux de retrouver des survivants.

L’édifice de 24 étages a été si lourdement endommagé que les pompiers ne peuvent pas en explorer la totalité. Des ingénieurs en structures sont sur place pour assurer la sécurité des sapeurs.

Mme Cotton a raconté que plusieurs pompiers ont été fortement ébranlés par ce qu’ils ont vu, aussi bien pendant l’incendie qu’après.

La tour Grenfell n’est plus qu’une carcasse calcinée qui trône au coeur d’un quartier ouvrier.

L’incendie a également fait 74 blessés, dont 18 qui sont hospitalisés dans un état critique. Un nombre inconnu de victimes manquent à l’appel. Un Italien a raconté avoir été au téléphone avec son fils, qui habitait la tour, jusqu’à la toute dernière minute. La communication a été rompue alors que le jeune homme expliquait à son père que sa petite amie et lui étaient prisonniers d’un appartement rempli de fumée.

Un groupe qui représente les locataires de la tour affirme qu’il dénonçait depuis plusieurs années les risques d’incendie.

Les enquêteurs tenteront de déterminer si la propagation des flammes a été accélérée par les matériaux installés lors de travaux de rénovation qui ont été exécutés l’an dernier.

Plus d’un million de dollars américains ont été récoltés pour venir en aide aux victimes et les organisations caritatives, les églises et les mosquées de Londres sont inondées de dons d’argent et de biens à l’intention des sinistrés.