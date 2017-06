PÉKIN, Chine — Au moins sept personnes auraient été tuées et une soixantaine d’autres blessées par une explosion survenue à l’entrée d’une maternelle chinoise.

Des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux et qui auraient été tournées sur place montrent des enfants et des adultes parfois ensanglantés étendus au sol.

Des images tournées avec un téléphone portable et mises en ligne par le quotidien officiel The People’s Daily montrent une dizaine de personnes allongées, inertes, devant la clôture d’acier de la maternelle. Des souliers et d’autres objets sont éparpillés autour.

La police locale rapporte que l’explosion s’est produite vers 16 h 50, heure locale, à la maternelle Chuangxin de la ville de Fengxian, dans la province du Jiangsu.

La cause de l’explosion n’est pas connue, mais un quotidien local cite des témoins anonymes selon qui elle aurait été provoquée par une bonbonne de gaz utilisé pour la cuisson.

La sécurité autour des maternelles chinoises a été grandement resserrée dans la foulée de plusieurs attaques perpétrées depuis quelques années par des forcenés en colère contre leurs voisins ou la société.