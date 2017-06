BRUXELLES — Une panne de courant a paralysé l’aéroport de Bruxelles jeudi matin.

La panne s’est produite vers 5 h, heure locale, et touchait plus spécifiquement les systèmes de climatisation et de gestion des bagages.

Des centaines de passagers ont dû patienter à l’extérieur de la gare pendant deux heures avant de pouvoir entrer.

La situation était rentrée dans l’ordre en milieu de matinée, mais les répercussions se feront sentir pour le reste de la journée.

Une porte-parole de l’aéroport a expliqué que les systèmes de bagages sont très complexes et qu’il a fallu un bon moment pour les remettre en marche.

Les vols qui arrivent à Bruxelles ne devraient pas être touchés.