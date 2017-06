LUXEMBOURG — Les créanciers européens de la Grèce ont accepté jeudi d’allonger une nouvelle aide de 9,5 milliards $ US au pays pour lui permettre d’effectuer un important remboursement prévu cet été, en plus de lui promettre d’assouplir des obligations de remboursement de dette futures.

À la suite d’une rencontre des ministres des Finances de la zone euro dans la ville de Luxembourg, le Fonds monétaire international (FMI) a aussi accepté de fournir à la Grèce un accord financier de confirmation qui sera conditionnel à l’allégement de dette qui sera offert à Athènes à la conclusion de son programme de sauvetage, l’an prochain.

Le plus haut responsable de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, a affirmé que l’accord appuyant la Grèce touchait à «tous les éléments» — l’argent, l’allégement de dette et la participation du FMI.

Mais, élément encore plus important à court terme, a estimé M. Dijsselbloem, la Grèce pourra obtenir 8,5 milliards d’euros (9,5 milliards $ US) maintenant que son gouvernement a fait passer le large éventail de réformes économiques exigées par ses créanciers pour obtenir les fonds de sauvetage.

Cet argent fait en sorte que la Grèce pourra respecter toutes ses obligations de remboursement prévues en juillet.

À plus long terme, M. Dijsselbloem a affirmé que les 19 membres de la zone euro avaient accepté que la Grèce obtienne de l’aide pour rendre ses dettes plus soutenables. Il sera notamment possible de prolonger de 15 ans leur période de remboursement et d’ajuster les paiements à la croissance économique de la Grèce.

En vertu des termes du plan de sauvetage de 2015, les créanciers européens de la Grèce avaient promis de fournir de l’argent et de trouver une façon d’alléger le fardeau de la dette à long terme du pays — pourvu que le gouvernement limite ses dépenses et réforme l’économie grecque de façon importante.

Malgré des années d’austérité après le premier sauvetage de la Grèce en 2010, la dette du pays se situe toujours aux environs de 320 milliards d’euros (360 milliards $ US), ce qui représente environ 180 pour cent du produit intérieur brut annuel du pays. Cela s’explique essentiellement par le fait que l’économie grecque s’est contractée d’environ 25 pour cent, ce qui a accentué le poids de la dette malgré les améliorations notables apportées au budget du pays.