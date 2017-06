WASHINGTON — La Maison-Blanche a confirmé jeudi par voie de communiqué que le président américain Donald Trump avait confié le poste d’ambassadrice des États-Unis au Canada à Kelly Knight Craft.

Mme Knight Craft est une grande donatrice politique et philanthrope ayant des liens personnels avec l’industrie du charbon et des relations professionnelles avec la Maison-Blanche et le Sénat américain. Elle est l’épouse du milliardaire américain Joe Craft, président et chef de l’exploitation d’Alliance Resource Partners, un producteur majeur de charbon de l’est des États-Unis.

La femme originaire du Kentucky avait été désignée par le président George W. Bush comme déléguée des États-Unis aux Nations unies en 2007.

Elle est aussi la cofondatrice d’un organisme de bienfaisance pour fournir de la nourriture, un refuge et des vêtements à des enfants sri-lankais sans-abri ou orphelins à la suite du tsunami dévastateur de 2004.

Bruce Heyman, l’ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, a quitté ses fonctions le 20 janvier, ayant dit qu’il respecterait l’appel à ce que les ambassadeurs choisis par l’ancien président Barack Obama quittent avant le jour de l’assermentation de M. Trump.

La nomination de Mme Knight Craft comme ambassadrice des États-Unis au Canada doit être approuvée par le Sénat américain.