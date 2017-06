NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Trump met fin à une fraude d’Obama et lui envoie une facture astronomique

EN FAIT: Le président Donald Trump a-t-il réellement annulé un montant de 2 milliards $ US qui avait été mis de côté pour financer les vacances de Barack Obama jusqu’en 2036? Bien sûr que non, même si le texte cite le Bureau des visites et des vacances présidentielles — une agence gouvernementale fictive. Depuis son départ de la Maison-Blanche en janvier, M. Obama a pris des vacances en Californie, à Tahiti et aux îles Vierges britanniques. L’histoire a pris naissance sur thelastlineofdefense.org, un site qui prévient clairement publier des canulars.

————–

FAUX: La Terre traversera 15 jours de noirceur en novembre 2017, selon la NASA

EN FAIT: Le soleil continuera à briller cet automne, malgré différents textes qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces textes évoquent une interaction complexe en Vénus et Jupiter pour expliquer cette obscurité inhabituelle. Le patron de la NASA, Charles Bolden, aurait même transmis un document de 1000 pages à la Maison-Blanche à ce sujet. M. Bolden a démissionné quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. L’histoire circule depuis au moins 2015, avec différentes dates pour cette période de noirceur.

————–

FAUX: Des cannibales arrêtés en Floride prétendent que la chair humaine guérit le diabète et la dépression

EN FAIT: Le site satirique The Miami Gazette a mis en ligne un texte et les photos de trois hommes qui ont été largement repris ailleurs. Il cite la police de la ville de Vernal Heights, en Floride, selon qui les hommes ont été surpris en flagrant délit de cannibalisme. Ils auraient alors déclaré que cela aide à guérir leurs problèmes de santé. Vernal Heights ne compte pas parmi les quelque 200 municipalités de la Floride. La photo de l’homme qui serait le chef de police de la ville provient d’un site grec de photos génériques.