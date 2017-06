TOKYO — Sept membres d’équipage manqueraient à l’appel et un membre d’équipage serait blessé après qu’un contre-torpilleur de la marine américaine fut entré en collision avec un navire marchand au large du Japon, a rapporté la garde côtière japonaise, tôt samedi matin.

Des images de NHK, la télévision d’État japonaise, montraient des dommages importants sur le côté droit du navire de la marine américaine. On pouvait également voir une personne dans une civière transportée vers un hélicoptère.

La marine américaine a déclaré que le nombre de blessés était toujours évalué.

Les gardes-côtes japonais ont indiqué avoir reçu un appel d’urgence provenant d’un navire marchand philippin nommé ACX Crystal vers 2h20 (heure locale) et que celui-ci était entré en collision avec le USS Fitzgerald, au sud-ouest de Yokusuka, au Japon.

Le navire philippin est de 29 060 tonnes et a une longueur de 222,6 mètres, a déclaré la garde côtière du Japon.

Selon la marine américaine, l’USS Fitzgerald a heurté un navire marchand à 56 milles nautiques au sud-ouest de Yokosuka, une ville située au sud de Tokyo, abritant une base navale américaine importante.

Un responsable de la défense des États-Unis a précisé que le contre-torpilleur prenait l’eau à trois endroits et qu’il se dirigeait vers Yokosuka.

Des responsables ont ajouté que l’USS Dewey, de l’assistance médicale et deux remorqueurs de la marine étaient dépêchés le plus rapidement possible.

Une enquête concernant l’accident était en cours.