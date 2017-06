TOKYO — Sept marins américains ont été tués tôt samedi quand leur navire, le contre-torpilleur USS Fitzgerald, a été embouti par le navire marchand philippin ACX Crystal, au large de la côte ouest du Japon.

La garde-côtière japonaise tente de déterminer pourquoi il s’est écoulé près d’une heure avant qu’elle ne soit informée de l’accident.

Les responsables n’ont pas voulu commenter les causes possibles de l’accident, mais MarineTraffic, un service de repérage des navires, indique que l’ACX Crystal, qui est nettement plus long et plus lourd que le navire de guerre américain, a effectué un virage soudain vers 1 h 30, comme s’il essayait d’éviter un obstacle, avant de poursuivre son chemin vers l’est.

Il a ensuite fait demi-tour et est revenu sur les lieux de la collision vers 2 h 30. Le navire philippin a rapporté la collision à 2 h 20 en affirmant qu’elle venait tout juste de se produire. Après avoir interrogé les membres d’équipage philippins, la garde-côtière japonaise a révisé l’heure de la collision à 1 h 30.

Ajoutant à la confusion, l’équipage du USS Fitzgerald aurait lui aussi indiqué que la collision s’est produite à 2 h 20.

Le navire américain lourdement endommagé est rentré lundi à son port de Yokosuka, au Japon, et c’est à ce moment que des plongeurs ont pu récupérer les corps des sept marins tués. Les victimes sont âgées de 19 à 37 ans.