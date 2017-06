LA HAYE, Pays-Bas — Des dizaines de passeurs présumés ont été arrêtés le mois dernier, dans le cadre de perquisitions menées à travers l’Europe.

L’agence policière européenne Europol a indiqué lundi que les forces de l’ordre de 26 pays ont épinglé 133 suspects. Les renseignements recueillis ont permis de lancer 44 nouvelles enquêtes.

Europol a précisé que l’opération, qui a duré une semaine, a permis de contrôler 22 193 individus et 6056 véhicules dans plus de 2900 emplacements, y compris des entreprises maritimes, agricoles, alimentaires et du transport.

L’enquête a aussi permis d’identifier 221 victimes potentielles de la traite de personnes.