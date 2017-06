VATICAN — Le pape visitera le Chili et le Pérou l’an prochain, a annoncé lundi le Vatican.

Le Saint-Siège a précisé que le pape sera au Chili du 15 au 18 janvier, puis au Pérou jusqu’au 21 janvier.

Il visitera notamment les deux capitales, Santiago au Chili et Lima au Pérou, en plus des villes chiliennes de Temuco et d’Iquique, et péruviennes de Puerto Maldonado et Trujillo.

Le Saint-Siège a dit que le pape a accepté des invitations des chefs d’État et des évêques locaux.

Le pape François doit visiter la Colombie au début de septembre 2017.

Au Pérou et au Chili l’an prochain, le pape sera confronté à des fidèles rendus furieux par la gestion de différents dossiers d’agression sexuelle par le Vatican.