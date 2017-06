LAS VEGAS — L’ancienne vedette de football américain emprisonnée O.J. Simpson aura droit à une audience le 20 juillet au cours de laquelle il pourrait être décidé de sa libération le 1er octobre, a indiqué mardi un responsable fédéral des libérations conditionnelles.

Simpson, aujourd’hui âgé de 70 ans, a purgé plus de huit ans en prison, et a droit à une audience en libération après neuf ans d’une peine maximale de 33 ans. Il avait été reconnu coupable en 2008 de vol à main armée, d’enlèvement et d’autres accusations résultant d’une confrontation avec deux commerçants de pièces de collection dans un hôtel du casino de Las Vegas en septembre 2007.

Simpson doit prendre part à l’audience par visioconférence depuis la prison Lovelock, où il est détenu, devant un comité de quatre commissaires, a indiqué le responsable David Smith.

Son avocat à Las Vegas, Malcolm LaVergne, a affirmé qu’il serait au côté de son client dans la prison à sécurité moyenne dans une petite ville au nord-est de Reno.

«S’il est en mesure d’obtenir sa libération, ma prédiction est qu’il voudra vivre une vie tranquille», a dit l’avocat en entrevue récemment. M. LaVergne n’a pas voulu en dire davantage avant la fin des procédures.