LISBONNE, Portugal — Les autorités du Portugal affirment avoir presque complètement éteint un incendie de forêt qui a fait 64 morts dans le centre du pays le week-end dernier.

Le porte-parole de l’agence de protection civile, Vitor Vaz Pinto, précise que les opérations se poursuivent mercredi à Pedrogao Grande afin d’éviter que les flammes se ravivent. Plus de 1200 pompiers sont toujours sur place.

Des températures plus fraîches et des vents plus faibles ont aidé les pompiers à lutter contre un autre incendie à Gois, à environ 150 kilomètres de Lisbonne. Quelque 1000 pompiers, appuyés par 11 bombardiers, sont à l’oeuvre à cet endroit, et les autorités s’attendent à ce que les flammes soient éteintes d’ici la fin de la journée.

Le Portugal observera une minute de silence pour les victimes vers 13h (8h, HNE).