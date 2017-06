LONDRES — Une chanson produite par Simon Cowell a été mise en ligne mercredi pour venir en aide aux victimes de l’incendie qui a fait au moins 79 morts dans une tour d’habitation de Londres.

Une cinquantaine d’artistes — dont Rita Ora, Robbie Williams, Liam Payne et Jessie J. — ont participé à l’enregistrement du classique «Bridge Over Troubled Waters», de Simon and Garfunkel.

La chanson a été lancée exactement une semaine après le sinistre, qui a englouti la tour de 24 étages en moins d’une heure dans la nuit du 14 juin, quand la plupart des résidants dormaient chez eux.

La chanson est notamment disponible sur iTunes et sur Spotify.

—–

En ligne:

https://itunes.apple.com/gb/artist/artists-for-grenfell/id1250455206

https://artistsforgrenfell.com/