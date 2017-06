WASHINGTON — Un tireur a agi seul lorsqu’il a grièvement blessé par balle le représentant républicain Steve Scalise et quatre autres personnes sur un terrain de baseball du nord de la Virginie, a annoncé le FBI mercredi.

Tim Slater, l’agent spécial chargé du bureau du FBI à Washington, a également déclaré en conférence de presse que James T. Hodgkinson n’avait aucun lien avec le terrorisme.

L’élu républicain Steve Scalise a été grièvement blessé lors de la fusillade la semaine dernière. Il a subi plusieurs chirurgies et demeure hospitalisé. Son état est considéré comme «sérieux».

M. Scalise et d’autres républicains s’entraînaient pour leur match de baseball annuel contre les démocrates au profit d’une oeuvre de bienfaisance lorsqu’un homme a commencé à tirer. La police du Capitole et d’autres agents ont aussi fait feu et réussi à abattre le tireur, un inspecteur résidentiel sans emploi avec une profonde haine envers Donald Trump et d’autres élus républicains.

Le tireur a été identifié comme étant James T. Hodgkinson, un homme de 66 ans ayant agi comme bénévole pour la campagne de Bernie Sanders.