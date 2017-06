LONDRES — Les tribunaux peuvent envisager qu’un vaccin soit responsable d’une maladie apparue plus tard chez le patient, même en l’absence de toute preuve scientifique, a tranché mercredi le plus haut tribunal de l’Union européenne.

Cette décision a été rendue en lien avec le dossier du Français «J.W.», qui avait été vacciné contre l’hépatite B à la fin de 1998. Environ un an plus tard, le patient a reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Sa famille et lui ont poursuivi le fabricant du vaccin, Sanofi Pasteur, en 2006, pour tenter d’obtenir un dédommagement pour les torts que le vaccin leur aurait causés.

«J.W.» est décédé en 2011.

Sa plainte a été rejetée par tous les tribunaux français avant d’atterrir devant la Cour de justice de l’Union européenne. De multiples études n’ont décelé aucun lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques.

Le plus haut tribunal européen a statué mercredi que «la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations» peuvent constituer des indices qu’un vaccin est défectueux.

De tels facteurs pourraient amener un tribunal national à conclure que le vaccin est «l’explication la plus plausible» de la maladie, et que le vaccin n’est donc pas aussi sécuritaire qu’on serait en droit de s’y attendre. La Cour de justice ne s’est toutefois pas prononcée précisément dans le dossier français.

La décision a été rapidement condamnée par des experts qui ont dit que, en utilisant les critères de la cour, «on pourrait argumenter de manière raisonnable qu’un individu devrait être indemnisé pour avoir développé une leucémie après avoir mangé un sandwich au beurre d’arachides».