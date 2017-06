Un nouveau rapport des Nations unies indique que la population mondiale, qui se situe aujourd’hui à 7,6 milliards d’habitants, atteindra 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100.

Le rapport du Département des affaires économiques et sociales, publié mercredi, soutient qu’environ 83 millions de personnes s’ajoutent à la population mondiale chaque année.

Selon les nouvelles projections, la population de l’Inde devrait dépasser celle de la Chine d’ici environ 2024. L’Inde compte actuellement 1,3 milliard d’habitants et la Chine, 1,4 milliard.

L’ONU souligne par ailleurs que parmi les 10 pays les plus peuplés, le Nigéria est celui présentant la plus forte croissance démographique. Ce pays est actuellement le septième plus peuplé au monde, mais on estime qu’il dépassera les États-Unis pour devenir le troisième pays le plus peuplé peu avant 2050.