RIYAD, Arabie saoudite — Le roi Salman de l’Arabie Saoudite a nommé son fils de 31 ans prince héritier, mercredi, faisant ainsi de lui le premier en lice pour accéder au trône.

Le prince Mohammed bin Nayef, qui était autrefois un puissant leader de la lutte contre le terrorisme, a ainsi été écarté de la succession.

Le plus jeune prince, Mohammed bin Salman, se retrouve ainsi avec une mainmise plus ferme quant aux politiques de l’Arabie Saoudite en matière d’Affaires étrangères — caractérisées notamment par des liens forts avec le président américain Donald Trump, par une rivalité avec l’Iran, par son implication dans la guerre au Yémen et par ses interventions pour isoler le Qatar.

La désignation d’un si jeune successeur fait essentiellement reposer les politiques de l’Arabie saoudite pour des décennies entre les mains d’un homme perçu comme un preneur de risques.

Il supervise déjà un vaste portefeuille à titre de ministre de la Défense.

Le prince Mohammed bin Salman a adopté une ligne dure à l’endroit de l’Iran et a présidé à un conflit au Yémen ayant tué des milliers de civils. La télévision d’État en Iran a qualifié cette désignation de «coup d’état en douce en Arabie saoudite».

Par ailleurs, ses réformes ayant ouvert le pays profondément conservateur au divertissement et à des investissements étrangers accrus l’ont rendu populaire auprès d’une partie de la jeunesse saoudienne.