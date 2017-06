LONDRES — Le leader de l’Église d’Angleterre admet qu’elle a aidé à cacher les agressions sexuelles de garçons et de jeunes hommes par un de ses anciens évêques.

L’archevêque de Canterbury, Justin Welby, a fait cette révélation jeudi, au moment où l’Église d’Angleterre publiait un rapport détaillant comment elle a géré le dossier de l’ancien évêque Peter Ball, qui a été incarcéré en 2015 après avoir été reconnu coupable de différents crimes, et notamment de deux chefs d’agression sexuelle.

M. Welby a dit que le document est «très difficile à lire» et que l’Église n’a pas aidé ceux qui ont été assez braves pour dénoncer la situation.

Le rapport explique que le comportement de Ball «causé des torts importants à long terme aux vies de plusieurs hommes» et que «l’Église, aux plus hauts niveaux et pendant plusieurs années, a manqué de sagesse en l’appuyant».