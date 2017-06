LONDRES — L’homme qui a perdu la vie quand une camionnette a foncé sur la foule devant une mosquée de Londres la semaine dernière a succombé à de «multiples blessures», a fait savoir jeudi la police britannique.

Il n’avait pas encore été déterminé si la victime de 51 ans, Makram Ali, était morte des suites de l’attaque ou si elle avait été terrassée par un problème médical quelques minutes plus tôt.

M. Ali était arrivé au Royaume-Uni depuis le Bangladesh à l’âge de 10 ans.

Ceux qui le connaissaient décrivent un homme doux et paisible qui appréciait plus que tout la compagnie de sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants.