VIENNE — Environ cinq pour cent de la population mondiale a abusé des drogues au moins une fois au cours des dernières années, et près de 30 millions de personnes pourraient être dépendantes des narcotiques au point d’avoir besoin de traitement, selon un rapport de l’ONU publié jeudi.

Le rapport annuel de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime note qu’on retrouve aux États-Unis environ le quart des morts causées chaque année par la drogue et que le bilan ne cesse de s’y alourdir, surpassant les 52 000 morts en 2015.

Le rapport souligne qu’on compte 12 millions d’utilisateurs de drogues intraveineuses à travers le monde; 1,6 million d’entre eux sont infectés par le VIH et 6,1 millions par l’hépatite C.

La toxicomanie est deux fois plus répandue chez les hommes que chez les femmes.

Plus de cent pays ont témoigné de l’apparition de près de 750 nouvelles substances psychoactives entre 2009 et 2016. Ces substances modifient le fonctionnement du cerveau et altèrent la perception de la réalité.

L’utilisation de la cocaïne en Europe a bondi de 30 pour cent entre 2011 et 2016.

La production mondiale d’opium a augmenté du tiers en 2016, comparativement à l’année précédente, notamment en raison d’une meilleure productivité des champs afghans.

Les saisies d’héroïne et de morphine ont reculé en Bulgarie, en Grèce et en Turquie en 2014 et 2015, le long du trajet des Balkans utilisé traditionnellement par les trafiquants. Elles ont en revanche grimpé en flèche le long du trajet qui traverse l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la mer Noire, la Russie et la Roumanie.