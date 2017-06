Des milliers d’animaux d’un parc du Zimbabwe ont commencé cette semaine un voyage vers le Mozambique pour repeupler une réserve décimée par la guerre civile, au cours du plus grand transfert d’animaux sauvages jamais vu en Afrique.

50 éléphants, 100 girafes, 200 zèbres et 200 buffles font partie des milliers d’animaux transférés entre le Zimbabwe et son voisin de l’est, le Mozambique, a annoncé jeudi l’Autorité de gestion des parcs et de la vie sauvage du Zimbabwe(PWMA).

Ils traverseront 600 km en camion, sur les routes poussiéreuses qui séparent la réserve naturelle de Savé – situé au sud-est du Zimbabwe – de son voisin le Mozambique, afin de reconstituer la faune de ce pays, décimée par une sanglante guerre civile (1977-1992).

«Le Zimbabwe a approuvé ce transfert d’animaux sauvages depuis le ranch Sango de la réserve naturelle de Savé vers le Parc national Zinave au Mozambique», a expliqué le porte-parole de PWMA Simukai Nyasha.

Willie Pabst, le propriétaire de la réserve d’animaux du Zimbabwe, explique dans un communiqué être «fier de soutenir cette initiative».

«Pour nous, ce transfèrement est une parfaite illustration du fonctionnement de la préservation de la faune en Afrique» a-t-il ajouté.

Plus de 500 animaux seront aussi choisis parmi la faune du Parc national Gorongosa du Mozambique, pour aider à repeupler le Parc Zinave, a déclaré la fondation Peace Parks qui coordonne le transfert dans un communiqué.

«Cette semaine commence le plus grand transfert d’animaux sauvages jamais vu en Afrique» a-t-elle ajouté.

Quelque 7500 animaux du Zimbabwe, d’Afrique du Sud et d’autres régions au Mozambique seront déplacés pour repeupler le parc Zinave, au cours des trois années du projet.