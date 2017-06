TIRANA, Albanie — Le Parti socialiste du premier ministre sortant Edi Rama a remporté les élections générales tenues dimanche en Albanie.

La Commission centrale électorale précise mardi qu’après dépouillement de 96 pour cent des boîtes de scrutin, les socialistes sont assurés d’obtenir 74 des 140 sièges du parlement grâce à l’appui de 48 pour cent de l’électorat.

Le Parti démocrate dirigé par Lulzim Basha a quant à lui récolté 29 pour cent des suffrages, ce qui devrait lui valoir 43 sièges.

Le taux de participation au vote s’est élevé à 46,6 pour cent, 7 pour cent de moins qu’aux élections de septembre 2013.

La réélection du Parti socialiste est une étape importante dans le processus entamé en 2014 devant permettre l’admission de l’Albanie au sein de l’Union européenne (UE).

Le premier ministre Rama ambitionne de faire du petit pays des Balkans de 2,9 millions d’habitants un État de plus en plus moderne, ouvert sur l’Europe et débarrassé de la corruption.