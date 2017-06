NEW YORK — Au moins deux personnes ont été atteintes par des tirs dans un hôpital de New York, vendredi, et le tireur est toujours en fuite.

Les tirs ont commencé vers 14h50 au centre hospitalier Bronx Lebanon, dans l’arrondissement du Bronx.

Des images télévisées montraient l’hôpital encerclé par des véhicules de police et des camions de pompiers. À un certain moment, des policiers pouvaient être aperçus sur le toit de l’édifice, leurs armes bien en vue.

L’hôpital, en activité depuis 120 ans, compte près de 1000 lits répartis dans de nombreuses unités. Ses urgences sont parmi les plus occupées de la ville de New York.

L’établissement se trouve à courte distance du Yankee Stadium.