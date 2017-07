DJAKARTA, Indonésie — Un volcan de Java, la principale île indonésienne, a fait éruption dimanche.

Une dizaine de personnes ont été blessées.

Le volcan Dieng a projeté de la lave, des cendres et de la boue à une hauteur d’environ 50 mètres.

Dix-sept touristes se trouvaient tout près du cratère, et dix d’entre eux ont subi des blessures. Ils ont été soignés dans un hôpital local, et on ne craint pas pour leur vie.