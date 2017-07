LITTLE ROCK, Ark. — Des documents d’une prison de l’Alabama indiquent que le rappeur Finese 2Tymes a été arrêté à Birmingham, tôt dimanche, environ 24 heures après qu’une fusillade eut éclaté pendant l’un de ses concerts à Little Rock, en Arkansas, faisant 28 blessés.

Selon un répertoire des détenus et les informations rapportées par les autorités américaines, Ricky Hampton — connu sous son nom d’artiste Finese 2Tymes — a été arrêté tôt dimanche à la boîte de nuit Side Effects, à Birmingham, en Alabama. Un autre homme a été appréhendé.

Le rappeur livrait une prestation à cet endroit.

Les deux hommes ont été arrêtés en vertu d’un mandat relatif à des «fugitifs de la justice».

On ne savait pas dans l’immédiat si ces arrestations étaient liées aux événements de samedi, au cours desquels 28 personnes âgées entre 16 et 35 ans ont été blessées à la discothèque Power Ultra Lounge de Little Rock. Vingt-cinq personnes ont été touchées par balle, alors que trois autres ont subi d’autres types de blessures.

Le chef de la police de cette municipalité de l’Arkansas, Kenton Buckner, a dit que la fusillade pouvait être le résultat de disputes entre des gangs de rue.

Le Power Ultra Lounge a perdu son permis d’alcool samedi et le propriétaire a publié un avis d’éviction.