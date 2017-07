LISBONNE, Portugal — Neuf pompiers ont été blessés, dont deux sérieusement, en combattant deux feux de forêt au Portugal, près de l’endroit où un autre incendie a fait 64 morts le mois dernier.

Six des pompiers blessés travaillaient pour une firme privée.

Les neuf blessés ont été hospitalisés: deux après avoir été gravement incommodés par la fumée, six pour des brûlures et un pour une blessure à une jambe. On ne dispose pas de plus de détails concernant les blessures.

Les deux feux de forêt brûlent dans la région centrale de Tomar, à 120 kilomètres au nord de Lisbonne, où le mercure avoisinait les 40 degrés Celsius. Plus de 400 pompiers et huit bombardiers à eau ont été mobilisés, et les responsables ont assuré reprendre lentement le contrôle des sinistres.

Les incendies ont éclaté dans une région forestière située à environ 40 kilomètres de Pedrogao Grande, où des dizaines de personnes ont été tuées le 17 juin.

Les feux de forêt sont fréquents au Portugal en été.