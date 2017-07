Des archéologues ont découvert une tour faite de centaines de crânes humains à Mexico, rapporte l’agence de nouvelles Reuters.

La structure cylindrique a été excavée près du site de Templo Mayor, grand temple de la capitale aztèque de Tenochtitlan, l’actuelle ville de Mexico. À ce jour, l’équipe chargée des travaux a inventorié 676 crânes, a indiqué à Reuters l’archéologue Raul Barrera, de l’Institut national d’histoire et d’anthropologie du Mexique (INAH). Ce chiffre est appelé à augmenter à mesure que se poursuivent les fouilles.

Les spécialistes croient ainsi avoir déterré une partie du légendaire Huey Tzompantli, un immense assemblage de crânes dont l’existence avait été évoquée dans les écrits de certains conquistadors espagnols au 16e siècle. La tour aurait été en partie détruite en même temps que Tenochtitlan a été mise à sac par les Espagnols en 1521.

Les tzompantli plus rudimentaires, fait de poteaux de bois, étaient courants en Mésoamérique et servaient à exhiber les crânes de prisonniers de guerre ou de victimes de sacrifices humains. Les scientifiques de l’INAH ne s’attendaient toutefois pas à trouver dans la structure des crânes de femmes et d’enfants.

«Nous ne nous attendions qu’à des guerriers, donc principalement à de jeunes hommes, a fait savoir à Reuters l’anthropologue Rodrigo Bolanos. Nous avons affaire à quelque chose de complètement nouveau.»