Une autoroute autrichienne a été bloquée à la circulation pendant près de cinq heures mardi, après qu’un camion transportant des milliers de poulets se soit renversé. Les pompiers ont mis plusieurs heures à rattraper tous les oiseaux qui déambulaient sur la voie.

L’incident est survenu en fin de journée, près de Linz, en Haute-Autriche. Le conducteur du camion se serait endormi au volant avant de heurter le garde-fou, selon la police.

Les deux remorques se sont alors ouvertes, déversant sur la voie des centaines de cages à poules qui se sont fracassées sur le sol. Plusieurs bêtes sont mortes sur le coup, mais «près de cinq mille poulets ont été relâchés sur l’autoroute», a indiqué Martin Pree, du service des pompiers volontaires de Sankt-Florian, forçant ainsi l’arrêt de la circulation pendant près de cinq heures.

Près de 120 personnes des services d’urgence ont mis plusieurs heures à remettre dans des cages les poulets toujours vivants et à ramasser toutes les carcasses et les plumes qui se trouvaient sur la route. Au plus fort de la congestion, le bouchon s’étendait sur plus de 15 kilomètres.

Heureusement, le conducteur du camion n’a pas été blessé.