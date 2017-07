MADISON, Maine — Un forcené a abattu trois personnes et en a blessé une autre mercredi matin dans le Maine, avant d’être lui-même abattu par la police.

La tragédie s’est jouée le long d’une route secondaire située à environ 6,5 kilomètres du centre de la ville de Madison, une communauté d’environ 4800 habitants dans le centre de l’État.

Les policiers du comté de Somerset ont mis fin au carnage en abattant le forcené. On ne sait rien de l’état de santé du blessé.

La police n’a pas non plus fourni plus de détails concernant cette affaire, notamment l’identité du tireur et des victimes.

Madison se trouve à environ 185 kilomètres au nord-est d’Old Orchard Beach.